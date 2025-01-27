«Калашников» представит в Абу-Даби две новые модификации автомата АК-12

«Калашников» впервые представит новейшие модификации автомата АК-12 на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет в феврале в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«АК-12К и АК-12СК разработаны под патрон 5,45×39 миллиметров и предназначены для уничтожения живой силы противника. Имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя», — рассказали в группе компаний.

Одна из модификаций, которую готовят к презентации, — укороченная, вторая — малогабаритная. Вместимость магазинов АК-12К и АК-12СК — 30 патронов. В комплектацию войдет специальный прибор малошумной стрельбы.

Ранее «Калашников» опубликовал видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э». Он предназначен для поражения небронированной военной техники и БТР, командных пунктов и других объектов.