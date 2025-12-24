«Калашников» отгрузил заказчику партию укороченных автоматов АК-15К

Концерн «Калашников» в рамках контракта 2025 года передал заказчику партию укороченных автоматов АК-15К калибра 7,62 миллиметра. Поставка выполнена в полном объеме и в установленные сроки, сообщили в пресс-службе компании.

Отгруженные автоматы изготовлены в камуфляжной расцветке «Мультикам», которую предприятие начало применять при производстве стрелкового оружия в 2025 году. Такое цветовое решение рассчитано на более эффективную маскировку бойцов и вооружения в различных условиях ведения боевых действий.

Впервые АК-15К представили широкой публике в феврале этого года на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Укороченная версия автомата разработана под патрон 7,62×39 миллиметров и предназначена для поражения живой силы противника.

АК-15К отличается доработанными техническими и эргономическими характеристиками, адаптированными под требования современного боя. Оружие совместимо с патронами образца 1943 года, в том числе с пулей со стальным сердечником и трассирующей пулей. Магазин рассчитан на 30 патронов.

Основные характеристики АК-15К: калибр — 7,62 миллиметра, длина ствола — около 290 миллиметров, масса без магазина — не более 3,4 килограмма, регулируемый приклад с диапазоном настройки до 60 миллиметров.

В августе «Калашников» представил новейшие автоматы АК-15СК.