Испытания ЗРК для территориальной обороны начались в России

Зенитный ракетный комплекс «Крона» для территориальной противовоздушной обороны начал проходить предварительные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

Комплекс может как состоять из стационарных боевых модулей, так и размещаться на борту бронетранспортера. Заряжают его собственными зенитными управляемыми ракетами концерна. Задача ЗРК — сбивать вражеские беспилотники на подлете к важным стратегическим объектам.

Благодаря большому опыту, приобретенному в зоне СВО, конструкторы смогли разработать систему менее чем за два года.

Ранее предприятие успешно испытало многопульные патроны калибра 5,45 миллиметра, с помощью которых также можно будет бороться с вражескими беспилотниками.