Депутат Госдумы Андрей Колесник высказал мнение, что американские военные допускают возможность использования тактического ядерного оружия, уверенные в том, что это не приведет к эскалации конфликта. Об этом он сообщил ОТР .

Он отметил, что в США уже долгое время обсуждают перспективы применения ядерного оружия и не тратят средства без оснований. Их стратегические планы и подходы пересматриваются на фоне постоянного совершенствования технологий поражения. В то же время Россия непрерывно работает над обеспечением своей безопасности и располагает одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире, что признают даже американские эксперты.

Колесник добавил, что у США нет аналогичных по эффективности систем ПВО и ПРО. Что касается упомянутых в документе Пентагона сельскохозяйственных культур, собеседник ОТР отметил, что ядерный взрыв уничтожил бы их без шансов на выживание.