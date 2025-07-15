Испытания боевой машины «Тайфун-ПВО» завершили в Ижевске

Государственные испытания новейшей боевой машины зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» успешно завершили в 2024 году, стартует серийное производство. Об этом журналу «Национальная оборона» заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

По его словам, «Тайфун-ПВО» постепенно переходит в категорию серийной продукции

«Производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но также улучшит защищенность и мобильность расчетов, принесет большую пользу на поле боя вооруженным силам», — заявил Зиятдинов.

Основная задача «Тайфуна-ПВО» — прикрытие войсковых подразделений и частей, в том числе на марше. Машине обеспечили возможность ведения огня из бортового пулемета на ходу на скорости до 20 километров в час. На крыше также есть люк для стрелка-пулеметчика и поворотная турель со станком для пулемета «Корд».

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