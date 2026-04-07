«Идет с опережением»: Белоусов положительно оценил набор контрактников

Белоусов положительно отозвался о наборе контрактников в войска

Набор военных на службу по контракту в Вооруженные силы России ведется с опережением плана. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов во время осмотра нового здания военного комиссариата Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Могу сказать, что оно [комплектование войск военнослужащими по контракту] идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения», — сказал министр.

Белоусов добавил, что акцент делается на подготовке и слаживании подразделений, а особое внимание уделяется войскам беспилотных систем.

Ранее глава Минобороны заявил, что открытым в столице Единым центром призыва заинтересовались 47 регионов, которые выразили желание перенять опыт Москвы по этому проекту.