Идею лишать уклонистов приобретенного гражданства сочли здравой
Адвокат Тригнин: в идее лишать уклонистов приобретенного гражданства есть смысл
Законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства России — стимул для соблюдения правил. Об этом 360.ru заявил председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.
«С точки зрения соблюдения обязанностей по воинскому учету, инициатива, конечно же, полезная. <…> Простимулирует граждан эти обязанности соблюдать, потому что раньше штрафы были от предупреждения до 500 рублей, никто эти обязанности не соблюдал. Потом подняли до трех тысяч, потом еще. Сейчас за неявку по повестке вообще до 30 тысяч рублей», — отметил эксперт.
Он напомнил, что призыву подлежат россияне до 30 лет, но многие получают гражданство раньше. Военнообязанные по закону должны являться в военкоматы, становиться на учет и проходить медкомиссию.
С точки зрения функционирования воинского учета, инициатива, несомненно, здравая и позволит обеспечить нормальное функционирование.
Владимир Тригнин
Воинскому учету подлежат россияне не только призывного возраста, добавил Тригнин.
«Воинскому учету подлежат граждане до достижение возраста, когда гражданин может являться военнообязанным. Если гражданину нет 30 лет, он направляется на мероприятия, связанные с призывом. Если гражданину больше 30 лет, он уже переводится в запас, но может призываться на военные сборы. У него другой ряд обязанностей. Может призываться по мобилизации в случае таких мероприятий», — заключил адвокат.
Правительство одобрило законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства 22 сентября.