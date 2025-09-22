Идею лишать уклонистов приобретенного гражданства сочли здравой

«С точки зрения соблюдения обязанностей по воинскому учету, инициатива, конечно же, полезная. <…> Простимулирует граждан эти обязанности соблюдать, потому что раньше штрафы были от предупреждения до 500 рублей, никто эти обязанности не соблюдал. Потом подняли до трех тысяч, потом еще. Сейчас за неявку по повестке вообще до 30 тысяч рублей», — отметил эксперт.

Он напомнил, что призыву подлежат россияне до 30 лет, но многие получают гражданство раньше. Военнообязанные по закону должны являться в военкоматы, становиться на учет и проходить медкомиссию.