Группировка «Север» использует минометы для защиты границы Белгородской области
Штурмовики группировки «Север» продолжают укреплять безопасность границ Белгородской области, используя минометные расчеты для защиты территории. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Бойцы применяют разные виды минометов, выбирая закрытую позицию для маскировки орудий. Один из командиров подтвердил, что успех зависит от уровня скрытности.
На границе активно ведется обучение новых бойцов. Оно включает теорию и практику стрельбы. Артиллеристы действуют в трех-четыре километрах от целей, обеспечивая эффективность огня.
Таким образом, группировка укрепляет рубежи и обеспечивает защиту мирных жителей от возможных угроз.
