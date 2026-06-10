Главкомом ВКС России назначили генерал-полковника Александра Чайко

Главнокомандующим Воздушно-космическими силами назначили Героя России, генерал-полковника Александра Чайко. Информация об этом появилась на сайте Минобороны.

«Генерал-полковник, Герой России Александр Чайко назначен главкомом Воздушно-космических сил РФ», — следует из данных на сайте Минобороны РФ.

Чайко родился в Московской области в 1971 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, Общевойсковую академию ВС РФ имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Участник боевых действий. Звание Героя России получил в 2020 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, также Чайко вручили знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

В конце мая новым заместителем министра обороны России назначили Виталия Шулику. Ранее он занимал должность заместителя министра внутренних дел, служил во флоте и в подразделениях специальной связи ВМФ.