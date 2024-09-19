Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие
Главком ВМФ Моисеев: готовность применить стратегическое оружие ТОФ высока
Готовность применения мощнейшего оружия Тихоокеанского флота (ТОФ) находится на крайне высоком уровне. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, сообщило РИА «Новости».
Торжественное мероприятие по случаю награждения соединения атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота орденом Нахимова состоялось в пункте их постоянного базирования на Камчатке. Моисеев отметил, что современные корабли — совершенно другой уровень техники. По его словам, самое мощное и разрушительное оружие находится на вооружении 25-й дивизии подводных лодок ТОФ.
«Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокое», — подчеркнул он.
В сентябре стартовали командно-штабные учения «Океан-2024». Как рассказал президент Владимир Путин, российские военные отработают применение высокоточного оружия и других образцов вооружений.