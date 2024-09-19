Главком ВМФ оценил готовность применить мощнейшее оружие

Торжественное мероприятие по случаю награждения соединения атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота орденом Нахимова состоялось в пункте их постоянного базирования на Камчатке. Моисеев отметил, что современные корабли — совершенно другой уровень техники. По его словам, самое мощное и разрушительное оружие находится на вооружении 25-й дивизии подводных лодок ТОФ.

«Оружие, которое, в первую очередь, высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю — крайне высокое», — подчеркнул он.

В сентябре стартовали командно-штабные учения «Океан-2024». Как рассказал президент Владимир Путин, российские военные отработают применение высокоточного оружия и других образцов вооружений.