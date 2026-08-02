Глава Минобороны Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил десантников и ветеранов с Днем ВДВ. Поздравление опубликовала пресс-служба ведомства.

«Сегодня военнослужащие Воздушно-десантных войск успешно продолжают традиции предшественников. Действуют эффективно в условиях специальной военной операции, с честью отстаивают национальные интересы страны», — отметил глава Минобороны.

Белоусов отметил, что 111 десантников удостоены звания Героя России за проявленные мужество и героизм. Министр пожелал десантникам и ветеранам крепкого здоровья и новых побед.

Глава государства Владимир Путин тоже поздравил личный состав и ветеранов-десантников с Днем ВДВ. Президент особо отметил умелые и решительные действия десантников, которые сегодня защищают Россию на поле боя.