Герасимов провел переговоры с начальником Генштаба Монголии

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов провел в Москве переговоры с коллегой из Монголии генерал-лейтенантом Сунрэвом Ганбямбой. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

«Рассматриваем Монголию как одного из важнейших партнеров России», — подчеркнул он.

Герасимов выразил надежду, что встреча придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

В свою очередь, гость заявил, что отношения двух стран находятся на наивысшем уровне и развиваются во всех областях, включая оборонную.

Ранее премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что его страна активно поддержит проект «Сила Сибири — 2», потому что он будет иметь стратегическое значение.