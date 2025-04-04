Фейк: в Брянской области повысят тарифы на газ

Сообщение о повышении тарифов на газ в Брянской области опровергли

В Сети появилась информация о резком повышении тарифов на природный газ в Брянской области со 2 мая. Однако эти сообщения опровергли.

Фейк

На сайте Брянской областной администрации якобы появилась информация, что со 2 мая тарифы на природный газ составят 39,25 рубля за кубометр, что минимум в 4,5 раза дороже нынешней цены.

Правда

Информация появилась на поддельном сайте https://bryanskobl-ru.org, хотя настоящий адрес областной администрации — http://www.bryanskobl.ru, и по нему никаких сообщений о повышении цен на газ нет.

Фальшивку создали 31 марта, зарегистрировав в штате Нью-Йорк.

Актуальные цены на газ можно узнать также на сайте компании «Газпром межрегионгаз Брянск», и там информации о подорожании тоже нет.

Таким образом, речь идет о попытке украинских ЦИПсО дестабилизировать ситуацию в регионе.

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