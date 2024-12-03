Фейк: призыв по мобилизации усилили в Крыму и новых регионах России

Авторы украинских Telegram-каналов распространили сообщения, что в Крыму и на территории новых регионов усилили мобилизационные мероприятия для набора новых участников специальной военной операции. Но сейчас новых бойцов набирают только по контракту, а проходящий осенний призыв в России к мобилизации отношения не имеет.

Фейк

Вооруженные силы России усилили мобилизацию среди крымчан и жителей новых регионов. Такие сообщения появились в украинских Telegram-каналах .

Правда

Украинская сторона допустила очередной вброс дезинформации. Мобилизационные мероприятия в России прекратили проводить осенью 2022 года. Войска пополняются за счет добровольцев, которые подписывают контракты с Министерством обороны.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам октябрьского заседания комиссии по комплектованию вооруженных сил назвал контракт единственной формой привлечения добровольцев для участия в специальной военной операции.

Также сейчас проходит осенний призыв на срочную службу, который завершится 31 декабря. Но к мобилизационным мероприятиям он не имеет никакого отношения. Кроме того, срочников в зону проведения специальной военной операции не отправляют.

Таким образом, сообщения о том, что в Крыму и новых регионах России усилили мобилизационные мероприятия, не имеет под собой никаких оснований. Комплектование войск проходит только по контрактам с добровольцами, а проходящий сейчас осенний призыв под мобилизацию не попадает.

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