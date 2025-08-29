Фейк: повестки начнут рассылать в мессенджере MAX

В Сети появились слухи, что в новом национальном мессенджере MAX начнут присылать повестки, которые будут иметь юридическую силу. Однако эта информация оказалась фейком.

Фейк

В Сети появилась дезинформация о том, что через мессенджер MAX якобы рассылают повестки, независимо от того, установлено ли у пользователя данное приложение.

Распространители ложных новостей предприняли попытку продвинуть вброс при помощи дипфейка, на котором изображен депутат и председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Правда

На самом деле национальный мессенджер не используют для доставки повесток. В настоящий момент проводится отладка и настройка реестра воинского учета, но к мессенджеру MAX это не имеет никакого отношения. С мая 2025-го работает сайт «реестрповесток.рф», через который можно получить информацию и встать на учет.

Боярский также опроверг слухи о рассылке повесток через MAX, подтвердив, что распространенное видео является дипфейком.

«Это видео — показательный пример скорости и доступности создания дипфейков. Даже люди из моего окружения, с которыми я часто взаимодействую, могут поверить в подлинность ролика. Похожи и голос, и мимика. А тот факт, что к реальности он не имеет никакого отношения, для увидевшего столь убедительное изображение — дело уже вторичное», — заявил парламентарий.

В основе фальшивки лежит реальное интервью от 16 июля, где Боярский комментировал законопроект о просмотре экстремистского контента.

