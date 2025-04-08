Еще одной категории лиц могут позволить подписывать контракт с Минобороны

Лицам без гражданства хотят разрешить заключать контракты на службу в ВС России

В Министерстве юстиции России предложили разрешить лицам без гражданства проходить службу по контракту в Вооруженных силах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Авторы инициативы хотят внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Корректировки уже одобрили в МИД, ФСБ, ФСИН и Минобороны.

Инициатива направлена на унификацию условий службы с иностранными гражданами, которые в определенных должностях уже могут служить по контракту в армии России.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что законопроект предложил наделить желающих заключить контракт лиц без гражданства, такими же правами и обязанностями, которыми сейчас обладают иностранные граждане.

В настоящее время иностранные граждане могут проходить контрактную военную службу на «неофицерских» должностях — матросами, солдатами, сержантами и старшинами.

Ранее стало известно число заключивших контракт в 2024 году.