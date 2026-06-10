Дроны «Восток» на Запорожском направлении научились обходить РЭБ противника

Операторы группировки войск «Восток» внедрили технологию автоматической смены радиочастот на разведывательных БПЛА. Система исключает зашумленные каналы, обеспечивая устойчивую связь в условиях радиоэлектронной борьбы, рассказал сайту телеканала «Звезда» старший оператор с позывным Амур.

Разведывательные беспилотники «Князь Вещий Олег» ведут наблюдение, корректируют артиллерию и служат ретрансляторами. Для расширения взаимодействия на их борт устанавливаются дополнительные модули связи. Это позволяет координировать действия с ударными дронами.

Один расчет выполняет до 70 вылетов в сутки, используя данные для выявления опорных пунктов и огневых позиций противника.