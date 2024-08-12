Доступную трофейную технику НАТО раскритиковали в «Ростехе»

Замглавы «Ростеха» Артяков: «ноу-хау» среди трофейной техники НАТО отсутствует

Фото: РИА «Новости»

Среди доступной трофейной техники НАТО нет «ноу-хау», при этом она дороже российской. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Однако он оговорился, что доступные для изучения образцы все равно представляют интерес для госкорпорации.

«Честно говоря, каких-либо „ноу-хау“ мы не увидели. С Западом у нас в целом паритет по зрелости решений и военных технологий. Но есть разница в подходах к конструированию, это любопытно», — сообщил представитель «Ростеха».

Артюхов добавил, что на Западе также смотрят на критерий «цена — качество — эффективность», но в целом у них получается дороже.

Ранее стало известно, что «Ростех» разработал передовую систему ПВО. Речь идет о комплексе «Панцирь-СМД-Е» с передовым боевым модулем без автоматических пушек.

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