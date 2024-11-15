Более десяти стран захотели купить российский подавитель «роя» дронов

Более 10 стран выразили желание приобрести подавитель «роя» дронов «Изделие РБ-504П-Э», компания-разработчик ведет с ними предконтрактную работу. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на полях открывшегося в Китае авиакосмического салона Airshow China 2024.

Подавитель «роя» дронов показали в сентябре на выставке в Баку. Михеев отметил, что комплект технических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям БПЛА показал свою эффективность в реальных боевых условиях.

«У него большое количество литерных частот подавления каналов управления, предусмотрена возможность объединения в единую сеть пеленгования и радиоэлектронного подавления и возможность подавления защищенных каналов навигации, широкий типаж подавляемых БПЛА», — пояснил Михеев.

Интерес к устройству проявили страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Летом 2024 года российские специалисты представили миниатюрный подавитель беспилотников «Карман». Одним из преимуществ разработки является ее цена — до 30 тысяч рублей.