Российские разработчики создали первый мини-подавитель дронов

Российские специалисты разработали миниатюрный подавитель беспилотников «Карман». Новинка уже прошла испытания в зоне проведения СВО, сообщил ТАСС .

В конструкторском бюро «Лаборатория 13» объяснили, что разработка позволяет подавлять каналы управления дронами. Устройство может работать как в автономном, так и автоматическом режиме, используя сигналы управления от детектора беспилотников «Око-П».

Подавитель настолько миниатюрный, что его можно положить в карман.

«В скором времени доработаем изделие и еще раз испытаем, после чего начнется серийное изготовление», — отметили в КБ.

Там добавили, что еще одним преимуществом разработки является ее цена — до 30 тысяч рублей. Подавитель смогут задействовать пехотные подразделения, артиллерийские расчеты и эвакуационные группы.

Ранее компания «Спутниковая система „Гонец“» разработала передовой беспилотник. Устройством можно управлять через космический спутник.