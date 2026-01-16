Более 400 тысяч человек подписали контракт с Минобороны в 2025 году

Медведев: 422 тысячи человек заключили контракты о военной службе за год

В 2025 году контракт на прохождение военной службы с Минобороны подписали более 422 тысяч человек. Об этом на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Два слова об итогах предыдущего года: поставленная верховным главнокомандующим задача выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это окончательные данные, которыми мы располагаем», — сказал он.

Медведев добавил, что в прошлом году контракт о прохождении службы на добровольных началах заключили 32 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности российских военных продолжать спецоперацию на Укране. Он подчеркивал, что за последние годы армия России стала самой боеспособной в мире.

Кроме того, глава государства поручил разобраться с выплатами бойцам, подписавшим контракт до начала СВО.