Более 30 цыган в Ленинградской области получили повестки в военкомат

Жители «цыганской деревни», где ранее произошло ЧП с сотрудниками ГАИ, получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила РИА «Новости».
«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», — сообщил собеседник агентства.
В ночь на 14 октября инспектор ГАИ остановил машину, но водитель попытался скрыться и доехал до табора. Навстречу подъехавшим полицейским вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя. Водитель признался, что решил сбежать от сотрудников ДПС, потому что ездил без прав.
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