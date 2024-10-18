Более 30 цыган в Ленинградской области получили повестки в военкомат

Жители «цыганской деревни», где ранее произошло ЧП с сотрудниками ГАИ, получили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом пресс-служба регионального главка МВД сообщила РИА «Новости» .

«Тридцати двум мужчинам, доставленным в отдел полиции для разбирательства из деревни Верхние Осельки, вручены повестки в военкомат для постановки на воинский учет», — сообщил собеседник агентства.

В ночь на 14 октября инспектор ГАИ остановил машину, но водитель попытался скрыться и доехал до табора. Навстречу подъехавшим полицейским вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя. Водитель признался, что решил сбежать от сотрудников ДПС, потому что ездил без прав.