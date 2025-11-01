Белоусову показали патрульный корабль «Иван Папанин»

Министру обороны России Андрею Белоусову в ходе рабочей поездки в Северодвинск представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Об этом сообщили в Минобороны России .

В ведомстве отметили, что корабль предназначен для действий в арктических широтах как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. Это, по словам главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева, значительно повысит эффективность выполнения поставленных перед флотом задач в регионе

Кроме того, Белоусов посетил судостроительное предприятие «Севмаш», где состоялся вывод из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». По словам главы ведомства, подлодка позволит обеспечивать безопасность морских границ России.

«Иван Папанин» относится к проекту 23550. Может преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Его максимальная скорость — 18 узлов, длина — 114 метров, водоизмещение — около девяти тысяч тонн, ширина — 20 метров.