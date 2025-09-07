Министру обороны России Андрею Белоусову доложили, что спутниковая группировка Вооруженных сил обеспечивает подразделения связью круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Глава министерства посетил Академию связи имени маршала Буденного, где проверил готовность учебной базы к новому году. Ему показали современные средства спутниковой связи, которые используются и в зоне спецоперации, отметили в Минобороны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из Юнаковки. Именно отсюда год назад украинские подразделения пытались прорваться в Курскую область по направлению к городу Суджа.