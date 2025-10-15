Белоусов заявил о значительном военном присутствии НАТО на восточном фланге

НАТО сохраняет значительное военное присутствие на восточном фланге и усиливает разведывательную и учебно-боевую деятельность у границ России и Белоруссии. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран .

Он отметил, что в учениях альянса на восточном направлении участвовали около 60 тысяч военнослужащих, а архитектура глобальной безопасности продолжает деградировать из-за действий Запада.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока», — сказал глава ведомства.

Белоусов напомнил, что срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) истекает 5 февраля 2026 года, и Москва готова в течение года соблюдать его ограничения при условии аналогичных шагов США.

Министр сообщил, что Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство и проводят масштабные совместные мероприятия. В этом году их было более 150, кульминацией стали стратегические учения «Запад-2025».

По итогам коллегии утверждена Программа стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы.

Ранее Белоусов сообщил о продвижении вперед бойцов, освободивших Шандриголово в ДНР.