Российские войска, освободившие село Шандриголово в ДНР, уверенно продвигаются вперед. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов, ее слова опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед», — говорится в сообщении.

В освобождении села участвовали бойцы 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова II степени дивизии группировки «Запад». Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением от неонацистов еще одного населенного пункта. Он отметил, что их несгибаемая стойкость является образцом служения Отечеству и примером для молодежи.

Также сегодня «западники» взяли под контроль поселок Кировск, который на Украине с 2016 года переименовали в Заречное. Населенный пункт расположен на севере ДНР, к востоку от Красного Лимана.