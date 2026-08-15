Белоусов вручил госнаграды военнослужащим подразделения группировки «Восток»

«Андрей Белоусов провел торжественную церемонию вручения георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск „Восток“, которому было присвоено почетное наименование „гвардейский“», — отметили в министерстве.

Белоусов также вручил государственные награды военнослужащим группировки, которые отличились при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Звание Героя России за время проведения СВО получили 111 военнослужащих ВДВ. Более 142 тысяч десантников награждены государственными наградами, 13 воинским частям присвоили почетное наименование «гвардейская».