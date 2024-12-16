Белоусов раскрыл подлетное время до России американских ракет средней дальности

Белоусов: ракеты средней дальности долетят из Германии до России за восемь минут

Подготовленные к размещению на территории Германии американские ракеты средней дальности долетят до Москвы за восемь минут. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Он напомнил, что летом этого года Германия приняла предложение США о размещении на своей территории новых ракетных комплексов средней дальности, а после развертывания гиперзвуковых ракет.

«В июле текущего года Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров. А в дальнейшем — о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — привело заявление Белоусова РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны объявил, что Россия подготовит ответ на развертывание американских ракет средней и малой дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава государства напомнил, что, несмотря на прекращение действия договора по ликвидации этих видов вооружения, страна продолжила добровольно соблюдать все прописанные там ограничения. Но откажется от своих обязательств, если США начнут размещение ракет вблизи границ.