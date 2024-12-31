Белоусов проверил подготовку морской пехоты на юге России

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил один из полигонов Южного военного округа и лично проинспектировал боевую подготовку военнослужащих морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На полигоне, куда прибыл Белоусов, проводят занятия с контрактниками по огневой, медицинской, инженерной и тактико-специальной подготовке. Также военнослужащие обучаются боевому применению и противодействию беспилотникам.

Министр осмотрел лабораторию, на базе которой ведется подготовка боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов различного назначения, включая FPV-дроны. Делается это для выполнения задач даже в сложной радиоэлектронной обстановке.

Белоусов выразил благодарность личному составу соединения морской пехоты Черноморского флота, отметив мужество и героизм в ходе спецоперации. Отличившиеся военнослужащие получили государственные награды из рук главы Минобороны.

Ранее Белоусов созвонился с детьми участников СВО. Девятилетний Иван из Тульской области, чей отец сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, рассказал министру, что мечтает увидеть львов.