Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в рамках акции «Елка желаний» созвонился с детьми участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Министр обороны Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих — участников СВО, чьи шарики в рамках всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“ с новогодними пожеланиями снял с елки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что девятилетний Иван из Тульской области в ходе разговора с министром рассказал, что хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Белорусов сообщил о специальной программе, которая включает в себя также посещение крейсера «Аврора», Военно-морского музея и других достопримечательностей Северной столицы.

Отец Ивана сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Его наградили медалями Жукова и Суворова, а также орденом Мужества за проявленную самоотверженность и отвагу.

Ранее судебные приставы Подмосковья поддержали благотворительную акцию «Елка желаний».