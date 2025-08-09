Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота в Калининградской области

Министр обороны Андрей Белоусов посетил объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. Об этом министерство сообщило в Telegram-канале .

Белоусову показали тренировку кораблей по защите пункта базирования. Командир военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил министру о мерах по поддержанию боевой готовности соединений в Балтийске.

Кроме того, глава военного ведомства проинспектировал подразделения войск ПВО и провел совещание с командованием флота.

Ранее президент Владимир Путин в День Военно-морского флота ознакомился с ходом оперативных учений «Июльский шторм», проходивших в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей.