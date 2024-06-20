Белоусов пригрозил наказанием за срыв сроков сдачи жилья для военных

Под личный контроль взял строительство домов и инфраструктуры в военном городке 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота министр обороны России Андрей Белоусов. В ходе поездки на Дальний Восток он проверил ход идущих работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возведение в срок домов, казарм для размещения солдат, а также складов для оружия и военной техники.

Министру доложили, что до 1 декабря 2025 года в военном городке появятся три места для расположения 400 солдат и столовая на тысячу мест. На втором этапе работ в военном городке построят еще три казармы, спортивный комплекс, а также склад для техники и ремонта.

«Я взял на личный контроль эту стройку, будете мне ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша личная уголовная ответственность», — заявил Белоусов, обращаясь к руководителю организации военно-строительного комплекса.

После глава оборонного ведомства проверил, в каких условиях живет личный состав бригады, и пообщался с военными.

На минувшей неделе министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин обсудили вопросы помощи регионов войскам, а также увеличение поставок беспилотников. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в ходе дополнительных закупок экипировки, средств радиоэлектронной борьбы, дронов и бронезащиты нужно привести все к большему единообразию.