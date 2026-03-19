Белоусов поздравил старейшего моряка-подводника Владимира Майстера

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил капитана 1 ранга в отставке Владимира Майстера с Днем моряка-подводника, отметив его вклад в защиту страны и службу флоту. Об этом сообщили в российском военном ведомстве .

«Мы гордимся тем, что среди нас есть такие люди, как Вы, которые своим примером вдохновляют молодое поколение служить Родине честно и достойно», — написал он.

В обращении министр подчеркнул, что для него большая честь обратиться к человеку, прошедшему через тяжелые испытания Великой Отечественной войны. Он отметил мужество, стойкость и силу духа ветерана, назвав его жизненный путь примером подлинного героизма и человеческого достоинства.

Белоусов поблагодарил Майстера за многолетнюю службу флоту, верность профессии и участие в защите интересов страны. В завершение министр пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа, поддержки близких и мирного неба.

Владимир Майстер — старейший подводник планеты. Он встретил 22 июня 1941 года выпускником школы и уже на следующий день подал заявление в военно-морское училище. Боевое крещение принял в 1945 году, участвуя в войне с Японией на подлодке «М-46» в Японском море. В сентябре 2025 года отметил 102-летие и сегодня живет во Владивостоке, продолжая оставаться для курсантов примером настоящей «морской закалки».

Подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России 19 марта 2026 года отмечают 120-летие со дня своего создания. Многие моряки-подводники в профессиональный праздник продолжают нести службу, оттачивая навыки, которые позволяют им в любой момент выполнить боевую задачу. Экипаж подлодки «Уфа» успешно отработал эвакуацию через торпедный аппарат в условиях полной темноты. Во время тренировки моряки преодолевали узкий восьмиметровый проход затопленного аппарата.