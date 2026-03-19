Подводники «Уфы» провели тренировку по эвакуации в полной темноте

Экипаж подводной лодки «Уфа» успешно отработал эвакуацию через торпедный аппарат в условиях полной темноты. Как сообщил корреспондент «Звезды» , во время тренировки моряки преодолевали узкий восьмиметровый проход затопленного аппарата, ориентируясь исключительно на звук и условные сигналы — перестукивание.

Пространство в торпедном аппарате максимально тесное, поэтому подводникам приходилось действовать собранно и без паники, несмотря на снаряжение. Такая эвакуация применяется только в экстренных ситуациях и считается одним из самых опасных сценариев на подлодке. Поэтому экипажи регулярно отрабатывают этот элемент — как минимум раз в год.

«С каждым годом все легче и легче. Самочувствие отличное. Главное — быть спокойным и не паниковать. Если начинается паника, то это уже все», — пояснил старший машинист трюмной команды подводной лодки «Уфа».

Пока часть экипажа совершенствует навыки, другие продолжают нести службу. Работа на дизель-электрической подлодке не прекращается ни на минуту. «Уфа» относится к проекту «Варшавянка» — это одни из самых малошумных субмарин в мире, способные действовать как самостоятельно, так и в составе группировки. На их вооружении — крылатые ракеты «Калибр».