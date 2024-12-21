Белоусов объяснил необходимость создания нового рода войск

Дроны заняли важную роль на полях сражений, поэтому в России появится отдельный род войск — беспилотных систем. Министр обороны Андрей Белоусов объявил об этом на итоговом заседанием Технического совета в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства.

«Широкое развитие получили беспилотные системы воздушного, наземного и морского базирования. В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач», — сказал глава ведомства.

Белоусов добавил, что дроны использовались также как средства сетевого обмена и борьбы. Он объяснил, что именно из-за возросшей роли БПЛА в структуре Вооруженных сил России появится отдельный род войск — беспилотных систем.

Беспилотники стали главным оружием в современных конфликтах. Военный эксперт Александр Гольц сообщил, что преимущество на стороне тех сил, которые имеют наибольшее количество дронов.