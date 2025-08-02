Белоусов назвал приоритетом повышение боевого потенциала ВДВ

Повышение боевого потенциала Воздушно-десантных войск России стало приоритетным направлением в свете новых угроз и вызовов. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов, его слова привела пресс-служба ведомства.
Министр отметил, что большой боевой опыт, умелое владение современными средствами вооруженной борьбы и высокий уровень подготовки воинов-десантников позволяют эффективно решать наиболее ответственные и сложные задачи, оставаться надежным резервом Верховного главнокомандующего.
«В условиях новых вызовов и угроз повышение боевого потенциала ВДВ остается одним из приоритетных направлений развития вооруженных сил», — подчеркнул Белоусов.
Ранее стало известно, что за время проведения СВО на Украине почетное звание Героя России присвоили 99 военнослужащим десантных войск. Днем рождения ВДВ традиционно считают 2 августа.
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