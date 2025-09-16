Балтийский флот провел боевые стрельбы крылатыми ракетами

Силы Балтийского флота провели совместный ракетный удар по морским целям в ходе учений «Запад-2025». В ходе маневров были задействованы крылатые ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Экипаж корвета „Стойкий“, расчет берегового ракетного комплекса „Бал“ и экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота выполнили задачу по нанесению совместного ракетного удара крылатыми ракетами по мишенной позиции, имитирующей отряд боевых кораблей условного противника», — сообщили в военном ведомстве.

Экипаж корвета провел ракетную стрельбу с помощью главного ударного оружия корабля — противокорабельного комплекса «Уран». Одновременно с этим, боевой расчет берегового ракетного комплекса «Бал» в Калининградской области выпустил аналогичную крылатую ракету.

Многоцелевые истребители Су-30СМ Балтийского флота выполнили полет на крайне низких высотах, оставаясь вне зоны видимости радаров и зенитных комплексов условного противника. Экипажи самолетов запустили управляемые противокорабельные ракеты Х-31А с максимально возможного расстояния.

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России под названием «Запад-2025» начались 12 сентября. Это заключительный этап их совместной подготовки в текущем году.

Ранее Индия направила 65 военнослужащих для участия в российско-белорусских учениях «Запад». По оценке газеты The Times, это стало «переходом красной черты» в глазах Запада.