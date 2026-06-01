Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» начал последние испытания после модернизации

Тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после модернизации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Это самый большой надводный корабль в составе военно-морского флота России. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн, а ядерная энергетическая установка позволяет действовать в дальней морской зоне.

Крейсер предназначен для уничтожения крупных кораблей противника. Он также обеспечивает противовоздушную и противолодочную оборону соединений.

В пресс-службе добавили, что в зимнем периоде обучения флот получил морской тральщик «Полярный». Таким образом, боевые возможности объединения продолжают усиливать сразу по нескольким направлениям.