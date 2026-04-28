28 апреля 2026 05:41 «Звезда смерти» северных морей. Как «Адмирал Нахимов» стал самым мощным кораблем в мире 19FortyFive: после модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» стал мощной угрозой 0 0 0 Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Армия

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в строй после четверти века модернизации. Тот самый корабль, который Запад уже успел забыть и списать со счетов, снова на плаву. На этот раз с огневой мощью, заставляющей шевелиться волосы на головах американских военных. Как старый советский крейсер превратился в гиперзвуковой линкор XXI века, почему в Пентагоне его называют «беспрецедентной угрозой» и что на самом деле скрывается за словами «глубокая модернизация»?

Почему Пентагон смотрит на «Адмирала Нахимова» с тревогой Бывший помощник военного министра США, отвечавший в Пентагоне за закупки, логистику и технологии, Крис Осборн, опубликовал статью в американском военном издании 19FortyFive о том, что у ВМС США возникла серьезная проблема. И имя ей — российский крейсер «Адмирал Нахимов». По мнению аналитика, модернизированный крейсер способен бросить вызов авианосным ударным группам НАТО. Все зависит от того, насколько глубоко российские инженеры обновили системы управления огнем и обработки данных. Осборн прямо заявляет: если эти системы довели до современного уровня, корабль станет «серьезной угрозой» для США и Североатлантического альянса. А в случае установки 60 гиперзвуковых ракет речь пойдет о «масштабной и потенциально беспрецедентной угрозе».

Фото: РИА «Новости»

Так насколько же глубоко российские инженеры обновили системы крейсера? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ненадолго вернуться в прошлое. Рожденный в СССР Балтийский судостроительный завод в Ленинграде заложил корпус будущего крейсера 17 мая 1983 года. Тогда корабль назвали «Калинин» — в честь советского государственного деятеля. Через три года, 25 апреля 1986-го, строители спустили гиганта на воду. А 30 декабря 1988 года крейсер вошел в состав советского Военно-морского флота. Весной 1992 года, уже в новой России, корабль получил имя, под которым его знают сегодня, — «Адмирал Нахимов»: в честь флотоводца, не проигравшего ни одного морского сражения. Параметры крейсера поражают даже спустя почти 40 лет после закладки. Длина «Адмирала Нахимова» достигает 251 метра, водоизмещение превышает 24 тысячи тонн, а экипаж насчитывает более 700 человек. Советские конструкторы называли свой проект 1144 ласково и гордо — «Орлан». А на Западе эти корабли окрестили «линкорами» — за размеры и могучую броню.

Фото: РИА «Новости»

Американский флот так и не построил ничего подобного. Их атомные крейсеры USS Long Beach сошли со сцены из-за слабости вооружения и низкой живучести. Перед долгой паузой «Адмирал Нахимов» совершил свой последний переход в июле 1997 года — прибыл в Северодвинск на ремонт. К работе приступили только в августе 1999-го. Активная фаза модернизации стартовала в 2013 году. Тогда стало понятно: корабль не просто чинят — ему дарят новую жизнь, сохранив при этом великолепный надежный корпус. Но, конечно, одной лишь платформы мало, чтобы говорить о мощи. Главное — чем именно инженеры в итоге начинили этого гиганта. От «Гранитов» к «Цирконам» Модернизация превратила крейсер в совершенно новую боевую единицу. Вместо 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит» корабль получил 80 универсальных пусковых установок УКСК 3С14. Так инженеры увеличили огневой потенциал «Адмирала Нахимова» по крайней мере в четыре раза. Пусковые шахты теперь принимают несколько типов ракет — для любых задач на море, земле и в воздухе. Базовую ударную силу обеспечивают крылатые ракеты «Калибр». Они поражают наземные и надводные цели на дальности до 2500 километров. Дополняют картину сверхзвуковые ракеты «Оникс-М». Эти ракеты уничтожают корабли противника на дистанции до 800 километров. Главная звезда модернизации — гиперзвуковой «Циркон» (3М22). Разогнавшись, эта ракета преодолевает свыше 1000 километров за считаные минуты. С такими скоростями «Циркон» остается неуязвимым для любых существующих систем ПВО и ПРО. Ни один корабль НАТО сегодня не гарантирует защиту от такого удара.

Фото: РИА «Новости»

За счет меньших габаритов «Цирконов» на месте одной старой ракеты «Гранит» теперь помещаются три новые гиперзвуковые. Наступательную мощь дополнила эшелонированная система ПВО. Главный щит крейсера — комплекс «Форт-М», морской аналог знаменитого С-400. «Форт-М» располагает 96 пусковыми ячейками, что сопоставимо с тремя полными наземным дивизионам ПВО. Зенитные ракеты перехватывают цели на дальности до 400 километров, а под удар попадают самолеты, баллистические и крылатые ракеты, включая «стелс»-платформы. Ближний рубеж обороны защищает комплекс «Панцирь-М». Он сбивает цели, прорвавшиеся через дальний эшелон. Противолодочное вооружение представлено системой «Пакет-НК». А ракетный комплекс «Ответ» нового поколения атакует вражеские субмарины на дальних подступах. Общий арсенал ракет большой дальности на «Адмирале Нахимове» достиг 176 единиц. Американское издание Military Watch назвало такой апгрейд «революцией в боевом потенциале». Атомное сердце В недрах крейсера работают два ядерных реактора КН-3. Каждый реактор выдает мощность 150 мегаватт. Ядерная энергетическая установка обеспечивает колоссальное преимущество. Корабль не требует перезарядки топлива в течение 10 лет.

Фото: РИА «Новости»

«Адмирал Нахимов» развивает скорость до 32 узлов. Это примерно 60 километров в час. Ограничения по дальности плавания для крейсера практически не существует. Реакторы дают ему неограниченную дальность, в отличие от обычных кораблей с дизельными или газотурбинными двигателями. Американские эсминцы типа «Арли Берк» зависят от танкеров и баз снабжения. А в это же время «Адмирал Нахимов» сам является полноценной базой с ядерной установкой на борту. Чего теперь боятся в Атлантике? Главная стратегическая задача крейсера — распыление авианосных ударных групп потенциального противника. Один корабль с 80 пусковыми установками для гиперзвуковых ракет способен сковывать действия целого соединения НАТО. «Адмирал Нахимов» — это не просто корабль. Это государственное заявление о возвращении России в Мировой океан — всерьез, надолго и с козырями, которые пока никто не может крыть. Поэтому западные военные издания внимательно следят за каждым шагом обновленного крейсера.

США и страны НАТО могут столкнуться с масштабной и потенциально беспрецедентной угрозой. Крис Осборн

Американцы уже прозвали крейсер «звездой смерти». Но куда больше ему подходит «Адмирал Нахимов», в честь флотоводца, который не проигрывал морских сражений и не собирается начинать сейчас.