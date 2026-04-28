«Звезда смерти» северных морей. Как «Адмирал Нахимов» стал самым мощным кораблем в мире
19FortyFive: после модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» стал мощной угрозой
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в строй после четверти века модернизации. Тот самый корабль, который Запад уже успел забыть и списать со счетов, снова на плаву. На этот раз с огневой мощью, заставляющей шевелиться волосы на головах американских военных. Как старый советский крейсер превратился в гиперзвуковой линкор XXI века, почему в Пентагоне его называют «беспрецедентной угрозой» и что на самом деле скрывается за словами «глубокая модернизация»?
Почему Пентагон смотрит на «Адмирала Нахимова» с тревогой
Бывший помощник военного министра США, отвечавший в Пентагоне за закупки, логистику и технологии, Крис Осборн, опубликовал статью в американском военном издании 19FortyFive о том, что у ВМС США возникла серьезная проблема. И имя ей — российский крейсер «Адмирал Нахимов».
По мнению аналитика, модернизированный крейсер способен бросить вызов авианосным ударным группам НАТО. Все зависит от того, насколько глубоко российские инженеры обновили системы управления огнем и обработки данных.
Осборн прямо заявляет: если эти системы довели до современного уровня, корабль станет «серьезной угрозой» для США и Североатлантического альянса. А в случае установки 60 гиперзвуковых ракет речь пойдет о «масштабной и потенциально беспрецедентной угрозе».
Так насколько же глубоко российские инженеры обновили системы крейсера? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ненадолго вернуться в прошлое.
Рожденный в СССР
Балтийский судостроительный завод в Ленинграде заложил корпус будущего крейсера 17 мая 1983 года. Тогда корабль назвали «Калинин» — в честь советского государственного деятеля.
Через три года, 25 апреля 1986-го, строители спустили гиганта на воду. А 30 декабря 1988 года крейсер вошел в состав советского Военно-морского флота.
Весной 1992 года, уже в новой России, корабль получил имя, под которым его знают сегодня, — «Адмирал Нахимов»: в честь флотоводца, не проигравшего ни одного морского сражения.
Параметры крейсера поражают даже спустя почти 40 лет после закладки. Длина «Адмирала Нахимова» достигает 251 метра, водоизмещение превышает 24 тысячи тонн, а экипаж насчитывает более 700 человек.
Советские конструкторы называли свой проект 1144 ласково и гордо — «Орлан». А на Западе эти корабли окрестили «линкорами» — за размеры и могучую броню.
Американский флот так и не построил ничего подобного. Их атомные крейсеры USS Long Beach сошли со сцены из-за слабости вооружения и низкой живучести.
Перед долгой паузой «Адмирал Нахимов» совершил свой последний переход в июле 1997 года — прибыл в Северодвинск на ремонт. К работе приступили только в августе 1999-го.
Активная фаза модернизации стартовала в 2013 году. Тогда стало понятно: корабль не просто чинят — ему дарят новую жизнь, сохранив при этом великолепный надежный корпус.
Но, конечно, одной лишь платформы мало, чтобы говорить о мощи. Главное — чем именно инженеры в итоге начинили этого гиганта.
От «Гранитов» к «Цирконам»
Модернизация превратила крейсер в совершенно новую боевую единицу. Вместо 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит» корабль получил 80 универсальных пусковых установок УКСК 3С14.
Так инженеры увеличили огневой потенциал «Адмирала Нахимова» по крайней мере в четыре раза. Пусковые шахты теперь принимают несколько типов ракет — для любых задач на море, земле и в воздухе.
Базовую ударную силу обеспечивают крылатые ракеты «Калибр». Они поражают наземные и надводные цели на дальности до 2500 километров.
Дополняют картину сверхзвуковые ракеты «Оникс-М». Эти ракеты уничтожают корабли противника на дистанции до 800 километров.
Главная звезда модернизации — гиперзвуковой «Циркон» (3М22). Разогнавшись, эта ракета преодолевает свыше 1000 километров за считаные минуты.
С такими скоростями «Циркон» остается неуязвимым для любых существующих систем ПВО и ПРО. Ни один корабль НАТО сегодня не гарантирует защиту от такого удара.
За счет меньших габаритов «Цирконов» на месте одной старой ракеты «Гранит» теперь помещаются три новые гиперзвуковые.
Наступательную мощь дополнила эшелонированная система ПВО. Главный щит крейсера — комплекс «Форт-М», морской аналог знаменитого С-400.
«Форт-М» располагает 96 пусковыми ячейками, что сопоставимо с тремя полными наземным дивизионам ПВО. Зенитные ракеты перехватывают цели на дальности до 400 километров, а под удар попадают самолеты, баллистические и крылатые ракеты, включая «стелс»-платформы.
Ближний рубеж обороны защищает комплекс «Панцирь-М». Он сбивает цели, прорвавшиеся через дальний эшелон.
Противолодочное вооружение представлено системой «Пакет-НК». А ракетный комплекс «Ответ» нового поколения атакует вражеские субмарины на дальних подступах.
Общий арсенал ракет большой дальности на «Адмирале Нахимове» достиг 176 единиц. Американское издание Military Watch назвало такой апгрейд «революцией в боевом потенциале».
Атомное сердце
В недрах крейсера работают два ядерных реактора КН-3. Каждый реактор выдает мощность 150 мегаватт.
Ядерная энергетическая установка обеспечивает колоссальное преимущество. Корабль не требует перезарядки топлива в течение 10 лет.
«Адмирал Нахимов» развивает скорость до 32 узлов. Это примерно 60 километров в час.
Ограничения по дальности плавания для крейсера практически не существует. Реакторы дают ему неограниченную дальность, в отличие от обычных кораблей с дизельными или газотурбинными двигателями.
Американские эсминцы типа «Арли Берк» зависят от танкеров и баз снабжения. А в это же время «Адмирал Нахимов» сам является полноценной базой с ядерной установкой на борту.
Чего теперь боятся в Атлантике?
Главная стратегическая задача крейсера — распыление авианосных ударных групп потенциального противника. Один корабль с 80 пусковыми установками для гиперзвуковых ракет способен сковывать действия целого соединения НАТО.
«Адмирал Нахимов» — это не просто корабль. Это государственное заявление о возвращении России в Мировой океан — всерьез, надолго и с козырями, которые пока никто не может крыть.
Поэтому западные военные издания внимательно следят за каждым шагом обновленного крейсера.
США и страны НАТО могут столкнуться с масштабной и потенциально беспрецедентной угрозой.
Крис Осборн
Американцы уже прозвали крейсер «звездой смерти». Но куда больше ему подходит «Адмирал Нахимов», в честь флотоводца, который не проигрывал морских сражений и не собирается начинать сейчас.