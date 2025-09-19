Атомные подлодки «Красноярск» и «Омск» успешно поразили цели в Охотском море

Атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» выполнили стрельбы крылатыми ракетами по морской мишени в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Многоцелевые атомные подводные лодки „Красноярск“ и „Омск“ Тихоокеанского флота выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами „Оникс“ и „Гранит“», — уточнили в министерстве.

Стрельбу вели из акватории Охотского моря по морской мишенной позиции, которая находилась на удалении более 250 километров. Все три ракеты поразили мишень прямыми попаданиями.

Боевые тренировки выполнили в рамках учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по обороне морских коммуникаций Тихого океана, а также побережья Камчатского и Чукотского краев.

Ранее в Лаосе состоялось открытие совместных с Россией военных учений. Мероприятие приурочили к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.