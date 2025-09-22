Атомная подлодка «Архангельск» ударила «Ониксом» по цели в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря новейшая многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» Северного флота осуществила стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по мишени, имитирующей корабль противника. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Практическая стрельба противокорабельной крылатой ракетой „Оникс“ по морской цели, расположенной на удалении около 200 километров, была выполнена из подводного положения», — процитировал ТАСС сообщение пресс-службы.

Ракета поразила цель прямым попаданием. Территорию, где проводили стрельбу, заранее закрыли для гражданских судов и авиации.

АПЛ «Архангельск» относится к проекту 885М «Ясень-М». Ее начали строить в 2015 году, а спустили на воду в конце ноября 2023 года. В декабре 2024-го приняли в состав ВМФ России.

Разработкой проекта «Ясень-М» занималось конструкторское бюро «Малахит». Главное ударное оружие субмарин проекта 885М — это ракеты «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

Ранее Минобороны сообщило, что атомные подлодки «Красноярск» и «Омск» поразили цели в Охотском море. Мишень находилась на удалении более 250 километров.