Армада из 60 кораблей. Минобороны России доложило о масштабных учениях

Тихоокеанский флот развернул масштабные учения по обороне дальневосточных рубежей. О деталях маневров сообщила в телеграм-канале пресс-служба российского оборонного ведомства.

Боевые учения пройдут в Японском и Охотском морях. Также маневры запланированы в северо-западной акватории Тихого океана.

Морскую группировку составили порядка 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Воздушное прикрытие, разведку и поддержку с неба на учениях обеспечивают около 30 летательных аппаратов, в числе которых самолеты, вертолеты и беспилотники морской авиации.

В общей сложности к выполнению поставленных задач Минобороны России привлекло свыше 13 тысяч человек личного состава. Офицерам и руководству крупных соединений предстоит отработать навыки управления группировками. Поставят перед ними и нестандартные задачи — какие именно, в оборонном ведомстве не поясняли.

В ходе практических этапов боевые расчеты и экипажи проведут стрельбы и испытают в деле современные образцы военной техники и высокоточного оружия. Все маневры проходят в плотном контакте с представителями других силовых структур и федеральных органов власти.

Тихоокеанский флот (ТОФ) отвечает за обеспечение безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В состав ТОФ входят атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, соединения береговых войск, морской пехоты и морской авиации.