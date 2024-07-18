Антидрон «Леший» разработали в России

Холдинг «Росэлектроника» разработал для российских военных мобильный комплекс защиты от дронов под названием «Леший». Он предназначен для прикрытия служебных автомобилей и военного автотранспорта, отметила пресс-служба компании.

Этот подавитель размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, которые создают подобие защитного купола над транспортным средством. Система гарантирует подавление каналов управления FPV-дронами.

«Радиус действия системы — порядка 250 метров. Аппаратура эффективно работает как стационарно, так и в движении», — отметили в холдинге.

Комплекс в ходе испытаний продемонстрировал свою эффективность и поставляется заказчикам.

«Новую систему можно использовать, в том числе для защиты промышленных объектов. Наша аппаратура отличается от существующих аналогов низкой стоимостью и высокой надежностью. Заказчики в основном дают положительные отзывы на комплексы, мы работаем над расширением диапазона частот», — добавил гендиректор ВЦКБ «Полюс» Анатолий Кузнецов.

Утром в четверг Минобороны сообщило об уничтожении 35 дронов ВСУ за ночь над двумя регионами России.