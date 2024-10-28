Аналитик Мингалев: ВС РФ превосходит любую армию мира по всем показателям

Военный аналитик и политолог Вадим Мингалев назвал российскую армию лучшей в мире. Даже зарубежные эксперты вынуждены признавать данный факт, отметил он в беседе с « Известиями ».

Таким образом специалист прокомментировал рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году, составленный журналом U.S. News and World Report. Первое место в списке заняла Россия.

«Это не комплимент, а реальность. На сегодняшний день российская армия по всем показателям превосходит любую армию мира», — заявил аналитик.

Он напомнил, что ВС РФ отличается четкой структурой, тактикой и стратегией ведения боя. Кроме того, командование точно знает свое дело, а российское вооружение превосходит западные аналоги, добавил Мингалев.