А вот и гиперзвук. Фрегат поднял в небо «Циркон»: до мишени 900 километров

Корабль проводил стрельбы в рамках стратегических учений «Запад-2025». Фрегат находился в акватории Баренцева моря.

Цель же располагалась в Архангельской области. Мишень установили на полигоне Чижа.

Расстояние от точки запуска до цели составило около 900 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила мишень прямым попаданием.

Район стрельб закрывали корабли Кольской флотилии и Беломорской военно-морской базы. Они обеспечили безопасность маневров.

В рамках тех же учений прошли и наземные операции в Ленинградской области. Здесь экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили живую силу условного противника.

Артиллеристы выполнили около 50 огневых задач, задействовали в учениях и штурмовые подразделения.

Учения «Запад-2025» Россия проводит совместно с Белоруссией. Они начались 12 сентября. Общая численность военных, которые приняли участие в маневрах, официально не раскрывалась.

За учениями наблюдали американские военные. Присутствовали также представители Турции и Венгрии — обе страны входят в НАТО.