Сегодня 17:24 Звезда ЧБД лишился гастролей в России: что случилось с Алексеем Щербаковым? 0 0 0 Фото: Алексей Щербаков / Соцсети Знаменитости

Скандалы

Концерты

Москва

Шоу-бизнес

Артисты

Комик Алексей Щербаков, один из самых узнаваемых резидентов «Что будет дальше?» и ведущий Stand Up на ТНТ, лишился концертов в России. Из гастрольного графика на 2025–2026 годы пропали все города. Что произошло — в материале 360.ru.

Дружба с Сабуровым ценой карьеры Алексей Щербаков решил поддержать своего друга, комика Нурлана Сабурова, который вернулся в Казахстан после запрета на въезд в Россию на 50 лет из-за нарушения миграционного и налогового законодательства. После визита в Казахстан Щербаков странным образом остался без концертов в России. Большой сольник в Москве, запланированный на 2 апреля, тоже не состоится. Организаторы продали почти все билеты, но анонс выступления сняли с сайта концертного зала «Москва». На официальной платформе самого комика нет ни одного запланированного концерта в регионах.

Интересно В 2024 году звезда ЧБД откатал 33 города, в том числе крупные площадки России, Казахстана и Белоруссии. В 2025-м — в два раза меньше, пробелы компенсировали за счет мирового турне.

На сайте Щербаков есть одно выступление, запланированное на 8 января 2027 года в Твери, но и на этот концерт невозможно приобрести билеты. По данным сервиса «Яндекс. Афиша», у юмориста должен был состояться концерт 8 октября в доме культуры Обнинска, но покупка билета тоже невозможна. Комик Илья Макаров понадеялся на благополучный исход ситуации с отменой концертов Щербакова. «Жизнь продолжается, поэтому, я надеюсь, у Леши все будет хорошо. Вот и все», — отметил коллега по цеху.

Фото: Алексей Щербаков / Telegram

Помощь Курску Щербаков старался дистанцироваться от политики, никогда не касался темы специальной операции на Украине и не высказывался против властей. После событий в Курской области он стал поставлять туда гуманитарную помощь, причем тихо и без лишнего пиара. Однако осенью 2025 года в Междуреченске по требованию «социально активных граждан» отменили концерт Щербакова. Комика сочли «неблагонадежным» — его заподозрили в симпатиях к иностранным агентам из-за дружбы с Сабуровым. Доводы представителей артиста о том, что он помогал жителям Курщины и никогда не критиковал власть, не сработали.

Фото: РИА «Новости»

Чем известен Алексей Щербаков В 2010-е годы комик несколько раз пытался пройти кастинг в юмористическое шоу «Comedy Баттл», но не вышло. В 2013-м Щербаков запустил свой YouTube-канал, на котором сейчас 1,8 миллиона подписчиков, его ролики набирают сотни тысяч и миллионы просмотров. В 2015 году юморист стал частым участником рубрики «Открытый микрофон» в шоу «Stand Up на ТНТ» и добился статуса резидента. Настоящая популярность пришла в 2018-м, когда Щербаков принял участие в «Прожарке» и стал резидентом YouTube-канала LabelCom. Там он снимался в различных шоу, таких как «Созвон», «Что было дальше?», «Кто здесь комик» и других. До популярности в комедийной сфере Щербаков служил в армии и шесть лет работал монтажником в метро. Он ушел на военную службу по собственному желанию и попал в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ. В интервью он с гордостью вспоминал этот этап своей жизни.

Фото: Алексей Щербаков / Telegram

Скандалы с участием Щербакова В 2023 году комик признался, что у него были непростые отношения с креативным продюсером ТНТ. «Есть Stand Up, но меня там нет. Из-за конфликта с Вячеславом Дусмухаметовым я отбыл из Stand Up, мне там ничего нельзя. Ну, не звучало слов „нельзя“ или „можно“. Со Славой ссоры не было, мировой — тоже. Было все понятно. Мы уведомили, как хотим мы, он уведомил, как хочет он. В очередной раз не сошлись, и все», — говорил Щербаков. По его словам, основным препятствием стали финансовые вопросы. От команды ЧБД утаили некоторую информацию о выплатах.

Мы услышали сумму от Славы, а потом услышали сумму, которую он получил за то, что отдаст нас VK. Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит отдаст? Весь контент, создаваемый с нами в интернет-пространстве, будет в VK. Алексей Щербаков

Несмотря на недопонимание, Щербаков не держит зла на Дусмухаметова и рад, что у него и коллег открылись глаза. Однажды юморист стал жертвой мошенников и лишился 100 миллионов рублей. Щербаков вложился в финансовый проект армейского товарища, но в 2022-м стартап лопнул. Одного из участников схемы обвинили в хищении и отправили под стражу. Друг комика стал свидетелем по делу.