Золушка из Тольятти на «Золотом глобусе». Кто такая Настя Федько, которая обнималась с Ди Каприо

Девушка родом из Тольятти Настя Федько взорвала интернет. Она, несмотря на отсутствие звездного статуса, смогла не только попасть на красную дорожку «Золотого глобуса», но и лично познакомиться со своими кумирами. Ролики с участием инфлюенсера в официальном аккаунте кинопремии набирают миллионы просмотров. Кто такая Настя Федько и как она попала в Голливуд, выяснил 360.ru.

Что произошло на «Золотом глобусе» в 2026 году Не успели россияне отгоревать по Юре Борисову, у которого буквально из-под носа увели награду на «Золотом глобусе», как в этом году русская девушка снова произвела фурор на кинопремии. На этот раз в центре оказалась 25-летняя Настя Федько — российская блогер и уроженка Тольятти. Инфлюенсер позиционирует себя как профессиональная актриса, однако заметных ролей в кино в ее фильмографии пока нет. Зато вот фото и видео рядом с такими голливудскими мастодонтами, как Леонардо Ди Каприо, Селена Гомес, Дилан О`Брайан, Аманда Сейфрид, Гвинет Пэлтроу, Тимоти Шаламе, а также со звездой хорроров Одессой Эзайон и первыми актерами сериала «Переходный возраст» Оуэном Купером и Эрин Доэрти уже есть в ее копилке. Видео с Настей выложил и официальный TikTok-аккаунт Golden Globes. К вечеру он собрал почти девять миллионов просмотров и 1,6 миллиона лайков. Теперь ролик стал самым популярным за всю историю кинопремии.

Фото: Скриншот видео из телеграм-канала Насти Федько

Сначала Федько побывала в серебристом платье от Alexander McQueen на вечеринке Bafta (британский «Оскар»), а на следующий день пришла на красную дорожку «Золотого глобуса». Русская блогер не просто постояла в сторонке — ее сняли на GlamBot (фотозона с камерой, которая создает эффектные короткие видео с замедленной съемкой) с канадским фильммейкером Коулом Уоллизером. Также девушка в пышной юбке и металлическом корсете блистала перед папарацци и успела познакомиться с голливудскими селебрити.

Успеху российской начинающей актрисы поспособствовали инфлюенсеры всего мира. Всего за день ее видео с кинопремии расфорсили так, что ролики Федько разошлись по всему интернету: люди не верят, что обычная девочка из глубинки смогла не просто появиться в Голливуде, но и с достоинством заявить о себе миру. Настя со слезами на глазах поблагодарила всех, кто поддержал ее в Сети. Она сказала, что не может поверить в то, что было с ней несколько дней назад.

Фото: Телеграм-канал Насти Федько

Кто такая Настя Федько Можно подумать, что Настя — дочь богатого папы или чья-то новая пассия. Однако нет. Судя по сведениям в Сети, Федько — обычная девочка родом из Тольятти, которая родилась 1 декабря 2000 года и жила в среднестатистической многодетной семье. Как говорит сама блогер, у нее было самое обычное детство с санками и друзьями во дворе. «Дом, в котором я росла, называли самым „наркоманским“ в городе, кругом лишь панельные девятиэтажки, царил антураж 90-х», — вспоминала блогер о своем прошлом. Настя с теплотой вспоминает бабушкины манты и салаты, песни дедушки в караоке. Однако есть в биографии Федько и темные пятна: она призналась, что, будучи школьницей, была зачинщицей жестоких розыгрышей сверстников, граничащих с буллингом. Сейчас девушка об этом жалеет.

Фото: Телеграм-канал Насти Федько

Образование и карьера Насти Федько Настя рано осознала себя творческой натурой — после школы засматривала до дыр фильмы «Диснея» и мечтала быть частью подобных проектов. Именно они стали основой для комедийных скетчей и пародий, за счет которых инфлюенсер набрала аудиторию в соцсетях. В 17 лет она переехала в Санкт-Петербург, куда поступила в ЛГУ имени Пушкина, чтобы стать журналистом. Однако не прошло и полугода, как девушка перешла в Институт кино и телевидения, чтобы освоить ремесло продюсера. Спустя еще несколько лет Настя бросила и этот вуз и уехала — сначала в Грузию в 2022 году, а потом в США строить актерскую карьеру. «В новую профессию я попала абсолютно случайно. В Тбилиси не хватало русскоязычных актеров, друг позвал меня на пробы, а я согласилась», — вспоминала Настя.

Интересно В Грузии Федько год озвучивала голливудское кино для русскоязычной аудитории. Таким образом Настя делала первые робкие шаги на пути к заветной мечте. В Грузии Федько год озвучивала голливудское кино для русскоязычной аудитории. Таким образом Настя делала первые робкие шаги на пути к заветной мечте.

Позже россиянка прошла прослушивание в Neighborhood Playhouse School of the Theatre в Нью-Йорке и поступила в вуз. Немаловажным фактором стал опыт озвучки — дикция, темпоритм, акцент, юмор и понимание английского пришли именно при прослушивании оригиналов фильмов. Однако все было далеко не гладко: Настя учила новый язык с нуля: часами занималась с репетиторами по грамматике и произношению, разговаривала с друзьями из-за границы. В итоге смогла сдать IELTS на 6,5 баллов, что означает уровень освоения между B2 и C1.

Интересно IELTS (International English Language Testing System) — международный экзамен, оценивающий уровень владения английским языком у людей, для которых он не является родным. IELTS (International English Language Testing System) — международный экзамен, оценивающий уровень владения английским языком у людей, для которых он не является родным.

Школу актерства девушка закончила спустя два года, дипломной работой стала роль Рефилда, помощника вампира Дракулы в одноименной пьесе. В это время количество фолловеров в аккаунте в TikTok у Насти заметно подросло. К 2025 году ее аудитория составила почти четыре миллиона пользователей. На других площадках количество подписчиков также исчисляется сотнями тысяч. О личной жизни блогер говорит мало. Неизвестно, свободно ли сердце россиянки сейчас. Кроме того, она продолжает пробовать себя в кино в Голливуде.

Фото: Из группы Насти Федько «ВКонтакте»

Как Настя Федько попала на красную дорожку «Золотого глобуса» В конце 2025 года Настя подписала контракт с агентством в США, которое активно продвигает молодых блогеров. Одним из продюсеров Федько стала пиарщица Полина Пушкарева, известная российской аудитории как блогер Полина Ниоли. Инфлюенсер уже была на красных дорожках и не понаслышке знает, как там все устроено. Благодаря агентству, Ниоли и самим кинопремиям, которые в последние годы начали делать ставку на омоложение аудитории, Федько получила приглашение на Bafta Tea Party и красную дорожку «Золотого глобуса». Настя активно снимала видеоконтент и делала фотографии со знаменитостями. Пожала руку Дженнифер Лоуренс, поболтала с Чарли XCX и матерью Майли Сайрус.

Что Настя Федько планирует делать в будущем О планах Федько старается не говорить. «Буду развиваться в актерской сфере: брать мастер-классы, ходить на кастинги „для души“ и опыта, а также продолжать вести блог», — поделилась инфлюенсер. Настя надеется, что у нее все получится, ведь она окончила обучение в американской школе только в мае 2025 года, а уже в начале этого так громко прогремела на весь мир. «Чтобы здесь пробиться, мне нужно быть дочерью какого-нибудь Джонни Деппа или той самой героиней, которую на улице заметит большой кинопродюсер», — призналась Федько. Девушка не считает себя ни той, ни другой, но верит, что у нее все впереди.