Золотого мальчика оставят без «Оскара»? Кто и за что отменяет Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе угодил в огромный скандал из-за своей оценки оперы и балета. Для молодого артиста, как оказалось, все это умирающее искусство, которое никому не интересно. Ответом на такие рассуждения стала отмена звезды в Голливуде и соцсетях. Его резко осудили Вупи Голдберг, Джейми Ли Кертис и даже оперный театр Сиэтла. И все это — всего за неделю до «Оскара».

Шаламе против оперы и балеты? Скандальное высказывание Шаламе сделал во время интервью с Мэттью Макконахи. Актеры обсуждали искусственный интеллект, свое знакомство на съемках фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар», «Дюну: Часть 3» Дени Вильнева, роли в сериалах «Настоящий детектив» и «Далласский клуб покупателей», а также работу с Джошем Сафди над фильмом «Марти Великолепный». Когда речь зашла о развитии онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок, таких как Netflix, Шаламе сказал, что хочет, чтобы походы в кинотеатры остались как жанр.

Я не хочу работать в балете или опере, или везде, где, похоже, надо поддерживать жизнь, хотя это как будто никого больше не волнует. С уважением к балетным и оперным артистам. Тимоти Шаламе

Вероятно, Шаламе хотел еще сказать и про театр, но именно в этом месте запнулся, а потом, осознав, что допустил ошибку, тут же оговорился, что наверняка «потерял около 14% своей аудитории». Затем попытался смягчить момент, иронично изобразив пение в опере, но это тоже не помогло. Макконахи попытался помочь Шаламе и чтобы тот не закапывал себя еще сильнее, заметил, что понимает, что имеет в виду коллега.

Фото: Скриншот YouTube-канала Variety

Пользователи в комментариях к этому видео, впрочем, решили не церемониться: «Когда Тимати Шаламе забудут, Моцарт и Чайковский по-прежнему будут творить свое волшебство»;

«Каждый раз, когда он открывает рот, становится все яснее, что на самом деле он не любит искусство. Он любит внимание и похвалу, которые получает»;

«Помните, как многие считали его слишком культурным для Кайли (Дженнер, нынешней избраннице актера — прим.ред.)? За последние пару лет он доказал всем обратное, и кульминацией этого стал вот этот бардак»;

«Балет и опера намного сложнее, чем фильмы»;

«Как можно быть артистом, не ненавидя другие виды искусства?»;

«„Это уже никого не интересует“, — говорит мужчина, недавно снявшийся в фильме о настольном теннисе (речь идет о картине „Марти Великолепный“ — прим.ред.)»;

«В качестве приза вы прослушаете час Мэттью Макконахи, но в качестве наказания — каждые пару минут его будет прерывать Тимати Шаламе».

Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people / www.globallookpress.com

Поставить на место Шаламе решили и некоторые его коллеги. Так, актриса и телеведущая Вупи Голберг заявила, что на самом деле артист потерял наверняка больше, чем 14% аудитории.

«Будь осторожен, мальчик», — написала она.

Интересно К своим 30 годам Шаламе снимали такие режиссеры, как Дени Вильнев («Дюна»), Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»), Грета Гервиг («Маленькие женщины», «Леди Берд»), Уэс Андерсон («Французский вестник»), а также Вуди Аллен, Джош Сэфди и Кристофер Нолана. Внушительный список, который не все голливудские актеры имеют в таком юном возрасте. На «Оскар» его тоже номинировали. Причем дважды. Впервые в 2018 году за роль в фильме «Назови меня своим именем», а в 2025-м — за игру в картине «Боб Дилан: Никому не известный».

В защиту оперы и балета вступилась и актриса и лауреатка «Оскара» Джейми Ли Кертис. Под постами с критикой актера оставили лайки Хелен Хант и Ева Мендес. Дошло и до откровенного стеба: оперный театр Сиэтла дал скидку 14% на свои билеты по промокоду «Тимати». В соцсетях лондонского Королевского театра оперы и балета появилось видео со словами: «Каждый вечер здесь тысячи людей собираются, чтобы увидеть балет и оперу. Ради музыки. Ради историй. Ради магии живого выступления. Тимати Шаламе, наши двери открыты и для тебя». «Я шокирована тем, что человек, столь, казалось бы, успешный, может быть настолько невыразительным и ограниченным в своих взглядах на искусство, при этом считая себя артистом», — заявила американская оперная певица Изабель Леонард.

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/ Шаламе на премьере «Интерстеллара» / www.globallookpress.com

При этом на Reddit не все оказались согласны с отменой. Один из пользователей заявил, что на самом деле в словах Шаламе есть горькая правда, но она «больше связана с тем, что балет и оперу исторически поддерживала аристократия». В чем тут логика, правда, вопрос открытый.

Шансы Тимоти Шаламе на «Оскар» в 2026 году Любопытно, что интервью вышло аж 24 февраля, а скандал разгорелся лишь на днях. Может быть, кому-то было выгодно «слить» Шаламе за неделю до церемонии награждения «Оскар»?

Фото: Ariana Ruiz/BNS/ Шаламе получил «Золотой Глобус» за роль в «Марти Великолепном» / www.globallookpress.com

В этом году его, как известно, номинировали на премию «Оскар» в категории «Главная мужская роль» за фильм «Марти Великолепный», где он сыграл талантливого игрока в настольный теннис Марти Маузера. Это была сложная, яркая, драматичная роль. И актер справился с ней прекрасно: в мировом прокате картину встретили отлично.

Фото: CAP/PLF/ Шаламе в «Марти Великолепном» / www.globallookpress.com

До скандала с оперой букмекеры отдавали предпочтение Шаламе — с коэффициентом 1,25. И это несмотря на то, что в соперниках у него Леонардо Ди Каприо. Но после высказываний об опере и балете оценки резко изменились. Теперь победу прочат Майклу Бакари Джордану за роль в фильме «Грешники». Кто же в итоге получит заветную статуэтку, мы узнаем уже совсем скоро: церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь на 16 марта.