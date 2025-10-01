«Жрала в три горла и отстригала жир». Пугачеву признали самой аморальной женщиной в России

Король эстрады Филипп Киркоров, еще недавно восхвалявший бывшую возлюбленную Аллу Пугачеву, теперь лайкает видео, в котором раскрывают неприятную тайну Примадонны. Какую позорную правду обнародовали в Сети, и почему артист отрекся от певицы?

Личная тайная Аллы Пугачевой

В молодости Примадонна вела разгульный образ жизни, рассказала на своем YouTube-канале психолог Вероника Степанова. По ее словам, звезде были присущи мужские черты характера, привлекавшие ухажеров вроде Максима Галкина* и Филиппа Киркорова.

Степанова сделала разбор личности Пугачевой и назвала ее «бабой с яйцами», которая глушила женственность.

«Эта папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность… Сейчас она взяла себя в руки из-за маленьких детей, но раньше она пила как „животное“, жрала в три горла и имела сорок лишних килограммов веса», — отметила психолог.

Он напомнила, что артистка периодически «отстригала жир на липосакции» и проматывала деньги. До 60 лет у Пугачевой не было собственного дома, она жила в отеле в проигрывала состояние в казино. Взять себя в руки артистке помогли лишь дети, считает Степанова.

Мнение Киркорова о Пугачевой

Бывший муж Примадонны поставил лайк под видео психолога, о чем она сама рассказала в своем Telegram-канале.

«Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены», — похвасталась Степанова.

Примечательно, что Киркоров одобрил отрывок ролика с заголовком «Пробухала молодость». Поклонников это удивило, ведь после развода поп-король всегда отзывался о Пугачевой с уважением и любовью.

Артист часто дарил игрушки ее детям, поздравлял с праздниками и с юмором относился к обидным шуткам Галкина*. Теперь зрители считают, что даже Киркоров отрекся от Пугачевой.

Последней каплей могло стать интервью певицы, где она назвала брак с артистом «помощью другу».

Реакция пользователей Сети на слова Степановой

Пользователи Сети обратили внимание, что даже в своем последнем интервью Пугачева не стеснялась рассказывать о бурном прошлом. Она объяснила отношения со многими мужчинами тем, что была «молодой бабой», а о романе с Сергеем Челобановым вспомнила как о незначительном событии: «Мне все равно было, с кем».

Поклонники выразили мнение, что «позорная тайна Пугачевой» окончательно раскрыта. Певица полностью трансформировалась из Примадонны в алкоголичку, что подтвердил даже Киркоров. Вот такие комментарии оставили в Сети пораженные россияне:

*Внесен в список иностранных агентов.

