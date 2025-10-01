«Жрала в три горла и отстригала жир». Пугачеву признали самой аморальной женщиной в России
Король эстрады Филипп Киркоров, еще недавно восхвалявший бывшую возлюбленную Аллу Пугачеву, теперь лайкает видео, в котором раскрывают неприятную тайну Примадонны. Какую позорную правду обнародовали в Сети, и почему артист отрекся от певицы?
Личная тайная Аллы Пугачевой
В молодости Примадонна вела разгульный образ жизни, рассказала на своем YouTube-канале психолог Вероника Степанова. По ее словам, звезде были присущи мужские черты характера, привлекавшие ухажеров вроде Максима Галкина* и Филиппа Киркорова.
Степанова сделала разбор личности Пугачевой и назвала ее «бабой с яйцами», которая глушила женственность.
«Эта папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность… Сейчас она взяла себя в руки из-за маленьких детей, но раньше она пила как „животное“, жрала в три горла и имела сорок лишних килограммов веса», — отметила психолог.
Он напомнила, что артистка периодически «отстригала жир на липосакции» и проматывала деньги. До 60 лет у Пугачевой не было собственного дома, она жила в отеле в проигрывала состояние в казино. Взять себя в руки артистке помогли лишь дети, считает Степанова.
Мнение Киркорова о Пугачевой
Бывший муж Примадонны поставил лайк под видео психолога, о чем она сама рассказала в своем Telegram-канале.
«Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены», — похвасталась Степанова.
Примечательно, что Киркоров одобрил отрывок ролика с заголовком «Пробухала молодость». Поклонников это удивило, ведь после развода поп-король всегда отзывался о Пугачевой с уважением и любовью.
Артист часто дарил игрушки ее детям, поздравлял с праздниками и с юмором относился к обидным шуткам Галкина*. Теперь зрители считают, что даже Киркоров отрекся от Пугачевой.
Последней каплей могло стать интервью певицы, где она назвала брак с артистом «помощью другу».
Реакция пользователей Сети на слова Степановой
Пользователи Сети обратили внимание, что даже в своем последнем интервью Пугачева не стеснялась рассказывать о бурном прошлом. Она объяснила отношения со многими мужчинами тем, что была «молодой бабой», а о романе с Сергеем Челобановым вспомнила как о незначительном событии: «Мне все равно было, с кем».
Поклонники выразили мнение, что «позорная тайна Пугачевой» окончательно раскрыта. Певица полностью трансформировалась из Примадонны в алкоголичку, что подтвердил даже Киркоров. Вот такие комментарии оставили в Сети пораженные россияне:
- «Степанова права: Алла всегда была разбитной и беспринципной, все это знали. Вот даже Филипп это признает. Точно теперь не отмоется»;
- «Пугачева хотела записать интервью для детей, чтобы запомнили ее великой праведницей. Но ума не хватило промолчать про беспорядочные половые связи и фиктивные браки»;
- «Позорная тайна Пугачевой: из Примадонны в алкоголичку! Отрекся даже Киркоров»;
- «В интересное время живем: самая аморальная женщина страны решила учить нас честности и благородству»;
- «Вранье и притворство — ее второе имя. И про мужские черты все верно: шла по головам, не считалась ни с кем, всех подавляла. Теперь и Киркоров отрекся, никого из друзей не осталось».
*Внесен в список иностранных агентов.