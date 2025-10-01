«Жрала в три горла и отстригала жир». Пугачеву признали самой аморальной женщиной в России

Король эстрады Филипп Киркоров, еще недавно восхвалявший бывшую возлюбленную Аллу Пугачеву, теперь лайкает видео, в котором раскрывают неприятную тайну Примадонны. Какую позорную правду обнародовали в Сети, и почему артист отрекся от певицы?

Личная тайная Аллы Пугачевой

В молодости Примадонна вела разгульный образ жизни, рассказала на своем YouTube-канале психолог Вероника Степанова. По ее словам, звезде были присущи мужские черты характера, привлекавшие ухажеров вроде Максима Галкина* и Филиппа Киркорова.

Степанова сделала разбор личности Пугачевой и назвала ее «бабой с яйцами», которая глушила женственность.

«Эта папироска, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность… Сейчас она взяла себя в руки из-за маленьких детей, но раньше она пила как „животное“, жрала в три горла и имела сорок лишних килограммов веса», — отметила психолог.

Он напомнила, что артистка периодически «отстригала жир на липосакции» и проматывала деньги. До 60 лет у Пугачевой не было собственного дома, она жила в отеле в проигрывала состояние в казино. Взять себя в руки артистке помогли лишь дети, считает Степанова.