Сегодня 06:45 Шестеро детей, скандал с Украиной и измена жены. Жизненные перипетии Евгения Стычкина 0 0 0 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Евгений Стычкин прошел удивительный путь от театра клоунады до режиссерского кресла, покоряя зрителей своей харизмой и многогранным талантом. За плечами актера — десятки ярких ролей в кино и театре, два брака и шестеро детей. Что скрывается за обаятельной улыбкой «русского Луи де Фюнеса» и как он совмещает съемки с ролью многодетного отца — в материале 360.ru.

Евгений Стычкин родился 10 июня 1974 года в Москве, в семье, где искусство было частью повседневности. Его отец, Алексей Стычкин, работал переводчиком-синхронистом в ООН и Госкино, а мать, Ксения Рябинкина, блистала на сцене Большого театра, как и ее сестра — балерина Елена Рябинкина. Первые шаги к сцене Творческая атмосфера дома сформировала характер будущего актера. Уже в детстве Женя участвовал в школьных спектаклях, а его крестным стал знаменитый актер Анатолий Ромашин, что еще сильнее укрепило связь с миром театра.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Стычкин с матерью / www.globallookpress.com

Во ВГИК Стычкин поступил не сразу — на вступительных экзаменах он провалился и оказался на коммерческом отделении. Однако учеба у таких мастеров, как Армен Джигарханян и Альберт Филозов, стала для него настоящей школой. Именно здесь раскрылся его талант, который позже покорил и театр, и кино. Актер начал свой творческий путь в 1994 году в театре клоунады Терезы Дуровой, где оттачивал мастерство пантомимы и эксцентрики. Уже через год он перешел в Театр Луны, где сыграл одну из самых значимых ролей — Чарли Чаплина в спектакле «Чарли Ча», получив за нее премию «Чайка» в номинации «Прорыв-2000».

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look / www.globallookpress.com

Параллельно с театром Стычкин дебютировал в кино — первой заметной работой стала комедия «Пчелка», где он сыграл неудачливого ловеласа Андрея. Фильм принес ему первую популярность, закрепив амплуа харизматичного комедийного актера. Развитие кинокарьеры: легкие комедии о любви и серьезные драмы В следующие годы он снялся в картинах «Трам-тарарам, или Бухты-барахты» и «Хаги-Траггер», демонстрируя разноплановость. К началу 2000-х Стычкин стал востребованным актером, сочетающим театр и кино. Одной из самых запоминающихся ролей того периода стал отрицательный герой в комедии «Любовь-морковь», где его партнерами выступили Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Однако сам актер признавался, что мечтает о более серьезных ролях. Его желание сбылось, он снялся в драматических проектах — сериале «Измены» и мистической трилогии «Гоголь. Страшная месть», где сыграл главу полицейского управления. В 2023 году актер воплотил на экране премьер-министра в экранизации «Фандорин. Азазель», доказав свой драматический диапазон.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Помимо актерской работы, Стычкин пробовал себя как телеведущий — в 1990-е он вел детские передачи «Соник-супережик» и «Мультазбука», а также развлекательное шоу «Пойми меня». В 2000-х участвовал в проекте «Цирк со звездами», где удивил зрителей акробатическими номерами. Режиссерская деятельность В последние годы Стычкин успешно совмещает актерскую и режиссерскую работу. Его дебютом как режиссера стал сериал «Контакт», а в 2022 году он снял драму «Нулевой пациент» о начале эпидемии ВИЧ в СССР. Оба проекта получили высокие оценки за глубину проработки тем и актерские работы. В базе «Миротворец»* В 2017 году Евгений Стычкин оказался в базе украинского сайта «Миротворец»* после гастролей в Крыму со спектаклем «Старший сын». Украинские власти обвинили актера в «сознательном незаконном пересечении государственной границы» и «незаконной гастрольной деятельности».

Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Евгений Стычкин актер

Актер выразил надежду, что его включение в базу стало ошибкой на фоне сложных отношений между странами. Этот эпизод остался единственным публичным высказыванием Стычкина о конфликте России и Украины. Первый роман и дочь Евгений Стычкин впервые стал отцом в студенческие годы — его роман с однокурсницей Юлией Жемчуговой завершился рождением дочери Сони в 1995 году. Хотя пара не оформила отношения, актер всегда поддерживает связь с ребенком, оставаясь ответственным отцом. Первый брак оказался несчастным: жена ушла к другому? В 2000 году Стычкин женился на пианистке Екатерине Сканави, дочери кинокритика Нины Зархи. Их брак казался идеальным: за девять лет у пары родились трое детей — Алексей, Лев и Александра. Однако в конце 2000-х семья распалась — по версии матери актера, Екатерина ушла к немецкому виолончелисту Клаудио Бохоркесу. «Катя, не церемонясь, взяла и поставила Женю перед фактом, что у нее другой мужчина. Сын ужасно страдал и всеми силами пытался сохранить семью», — рассказывала мать Стычкина журналистам. Счастье во втором браке При этом в других источниках утверждается, что причиной развода стал роман самого актера с Ольгой Сутуловой, с которой он познакомился на съемках фильма «Контракт на любовь» в 2007 году. Как бы то ни было, в 2012 году Стычкин и Сутулова обвенчались в Греции, а позже стали родителями двух сыновей — Михаила и Якова.

Круто, когда ты имеешь к появлению детей на свет чуть больше отношения, чем обычно дается мужчинам. Евгений Стычкин

Сегодня актер называет второй брак счастливым, а Ольгу — своей главной поддержкой. Несмотря на драматичное прошлое, он сохранил теплые отношения со всеми своими детьми, которые часто гостят у него дома. Продолжение следует Евгений Стычкин продолжает активно работать в кино и театре, совмещая актерскую карьеру с режиссурой. В 2023 году Стычкин снялся в детективном сериале «Хитровка. Знак четырех» Карена Шахназарова, где сыграл московского городового Рудникова, а также появился в картинах «Алиби» и «Мажор. Фильм».

Фото: Евгений Стычкин с женой Ольгой Сутуловой / РИА «Новости»

Параллельно с актерской работой Стычкин развивает режиссерское направление, планируя новые проекты после успеха сериала «Нулевой пациент». Сейчас актер живет в большом доме с женой и двумя младшими сыновьями — Михаилом и Яковом. По словам близких, Стычкин обожает принимать гостей, устраивая шумные семейные вечера с друзьями и коллегами.

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